Haga: Atak nożownika w centrum miasta

Atak miał miejsce w centrum miasta, na ulicy, gdzie znajduje się dużo sklepów. Na miejscu pracują policja i pogotowie. Reuters podkreśla, że ze względu na promocje w ramach Black Friday, w okolicy znajdowało się więcej osób niż zazwyczaj.

Z informacji przekazanych przez holenderską policję wynika, że poszkodowane zostały trzy osoby. Sprawca jest poszukiwany. Świadkowie relacjonowali, że jest to mężczyzna w wieku 45-50 lat.

Na nagraniach z miejsca zdarzenia wynika, że wśród osób, które znajdowały się w centrum, wybuchła panika. Klienci usiłowali szukać schronienia w pobliskich sklepach. W mediach społecznościowych pojawiają się sprzeczne relacje co do tego, czy atak miał miejsce na ulicy, czy we wnętrzu jednego ze sklepów.

