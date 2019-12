Nauczycielka wysyłała uczniom erotyczne zdjęcia i filmy? „Utrzymujemy wysokie standardy”

Nauczycielka z gimnazjum w Północnej Karolinie została aresztowana. Ashley Henson Beasley jest podejrzewana o nawiązywanie „niewłaściwych relacji z 14-letnimi uczniami”. W środę 11 grudnia do szkoły Hunters Creek w Jacksonville, w której uczyła 32-letnia kobieta, dotarła „anonimowa wskazówka” dotycząca podejrzenia prowadzenia przez nauczycielkę „niewłaściwej komunikacji z uczniami”. Po krótkim śledztwie, biuro szeryfa uznało, że Beasley wysyłała „niestosowne zdjęcia i nagrania do dwóch swoich uczniów”.

„Utrzymujemy wysokie standardy”

„Jesteśmy sercem ze wszystkimi, którzy zostali dotknięci przez wydarzenia, które zakończyły się przedstawieniem zarzutów Ashley Beasley. Zawsze naszym głównym celem jest bezpieczeństwo, dobre samopoczucie naszych uczniów i członków naszej społeczności szkolnej” – przekazali przedstawiciele okręgu szkolnego, do którego należała placówka. „System szkół hrabstwa Onslow utrzymuje wysokie standardy dla wszystkich pracowników, a zarzuty, które się pojawiły to wyraźna rysa w stosunku do naszych oczekiwań” – dodano w dalszej części komunikatu.

