Gwiazdka Instagrama zaliczyła sporą wpadkę. „Nie mam nic do ukrycia”

London Goheen walczy o miano internetowej influencerki. Profil 21-latki na Instagramie śledzi ponad 510 tysięcy internautów. Amerykanka publikuje najczęściej zdjęcia w kostiumie kąpielowym, z psem czy partnerem – 24-letnim Reece Hawkinsem, trenerem personalnym, którego obserwuje w sieci ponad 924 tysiące użytkowników Instagrama.

Ostatnio aspirująca influencerka zaliczyła sporą wpadkę. Internauci zauważyli, że jedno ze zdjęć 21-latki zostało dość nieudolnie poprawione za pomocą programów graficznych. „Używanie Photoshopa to nie przestępstwo, wiele osób tak robi, aby ich ciało wyglądało lepiej na zdjęciach, ale w tym wypadku jest to po prostu śmieszne. Jej prawa noga ma dziwny kształt, słup także wygina się w zadziwiającą krzywiznę” – pisali internauci.

Po fali prześmiewczych komentarzy London Goheen przyznała się, że faktycznie używa programów graficznych do obróbki swoich zdjęć. – Nie mam nic do ukrycia. Nie robię niczego złego. Chcę być po prostu jeszcze bardziej idealna dla moich fanów. Jeśli komuś nie podoba się mój profil, może go po prostu nie obserwować – podkreśliła 21-latka.

