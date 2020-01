Dwie indonezyjskie wyspy znalazły się pod wodą. Zagrożone są już cztery kolejne

Jeżeli masz ponad 18 tys. wysp, to możesz nawet nie zauważyć, kiedy znikną dwie z nich. Jeśli jednak eksperci mówią Ci, że to dopiero początek problemów, to warto poświęcić tej sprawie trochę uwagi.

Zatonięcie dwóch wysp należących do Sumatry Południowej (prowincja Indonezji) to jedna z istotniejszych wiadomości z piątku 17 stycznia 2020 roku. Eksperci nie mają wątpliwości, że winne jest tutaj podnoszenie się poziomu wód, spowodowane topnieniem lodowców, które wywołuje z kolei globalne ocieplenie, nazywane już w ostatnich latach katastrofą klimatyczną. Jak podaje Indonesian Forum for the Environment (Walhi), zatopione wyspy to Betet i Gundul. Obecnie znajdują się odpowiednio metr i trzy metry pod poziomem morza. Ta pierwsza stanowiła część Parku Narodowego Berbak-Sembilang, na szczęście obie były niezamieszkałe. Lokalne władze przewidują, że w którkim czasie woda może pochłonąć kolejne cztery wyspy: Burung – obecnie niemal na poziomie morza, Kalong i Salah Namo – 2 metry ponad poziomem wody, Kramat – 3 metry ponad poziomem morza. Wyspa Salah Namo jest zamieszkana przez ludzi. Eksperci od zmian klimatu od dawna zapowiadają, że ocieplenie temperatury na Ziemi szczególnie dotkliwe będzie dla mieszkańców krajów wyspiarskich, takich jak właśnie Indonezja, gdzie miliony osób żyje w nisko położonych strefach nadmorskich. Czytaj także:

