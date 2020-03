Ekspert: W USA umrze do 200 tys. osób zakażonych koronawirusem

W rozmowie ze stacją CNN immunolog zastrzegł, że są to jedynie szacunki, a epidemia dynamicznie się rozwija. Jak przypomina PAP, w ostatnich tygodniach Fauci niemal codziennie występuje na konferencjach w Białym Domu i udziela wywiadów amerykańskim mediom. Cieszy się powszechnym szacunkiem; media nazywają go „najsłynniejszym lekarzem Ameryki” i „skarbem narodowym”. Podczas niedzielnego wywiadu zapytano go o wypowiedź Donalda Trumpa, który sugerował, że różne obostrzenia dotyczące m.in. zachowywania odpowiedniego dystansu społecznego, mogą zostać złagodzone już po świętach wielkanocnych. Dr Fauci ocenił, że to, czy rozporządzenia władz zostaną rozluźnione, zależy od tego, ile szybkich testów stanie się szeroko dostępnymi.

USA przed szczytem epidemii

W sobotę w Stanach Zjednoczonych liczba ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa przekroczyła próg 2 tys. Liczba zgonów podwoiła się w niecałe trzy doby. W niedzielę rano było to już ponad 2,1 tys. zmarłych. Eksperci i lokalne władze ostrzegają, że punkt szczytowy epidemii w USA jeszcze nie nastąpił. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) obawia się, że Stany Zjednoczone, zamieszkane przez blisko 330 milionów osób, mogą stać się kolejnym epicentrum pandemii. Obecnie większość zgonów rejestrowana jest w stanie Nowy Jork. Duże ogniska choroby występują też w stanach Waszyngton, Kalifornia, Michigan, Luizjana i New Jersey.

Zdaniem doktor Debory Birx, przewodzącej grupy zadaniowej powołanej przez Biały Dom w związku z epidemią koronawirusa, nawet regiony USA z małą liczbą przypadków zakażenia muszą przygotować się na rozwój epidemii. "Żaden stan, żadna aglomeracja nie będą oszczędzone" – powiedziała Birx w rozmowie z telewizją NBC. Amerykańscy lekarze i lokalne władze w dramatycznych apelach proszą o pomoc i dostawy sprzętu ochronnego oraz urządzeń medycznych.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski

Czytaj także:

Hiszpania. Rząd finansuje badania nad terapią osoczem w leczeniu COVID-19