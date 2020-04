Najnowsze dane z Włoch. Ponad 800 zgonów, 4 tys. nowych zakażeń

Agencja Ochrony Ludności poinformowała, że w ciągu ostatniej doby we Włoszech odnotowano 837 nowych zgonów z powodu koronawirusa. Potwierdzono też 4053 nowych przypadków zakażeń, a tym samym ogólna liczba zakażeń wzrosła do 105 792. Zauważalna jest przy tym tendencja do spłaszczania się tzw. krzywej wzrostu nowych infekcji. Agencja Reutera przypomina, że w poniedziałek odnotowano 4050 przypadków, w niedzielę 5217, a w sobotę 5974.

Polepszyła się także sytuacja w Lombardii, która do tej pory była epicentrum koronawirusa. Tam już przez trzeci dzień z rzędu spada liczba zgonów oraz nowych infekcji. Nieco bardziej niepokojące wieści docierają z kolei z Piemontu, gdzie w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 105 zgonów, co stanowi gwałtowny wzrost w porównaniu z poniedziałkiem.

We wtorek poinformowano z kolei, że wyzdrowiało już 15 729 pacjentów – dla porównania w poniedziałek było to 14 620 osób. Wzrosła jednak liczba przebywających na oddziałach intensywnej terapii – obecnie są to 4023 osoby, a dzień wcześniej wskaźnik zatrzymał się na 3981 zdiagnozowanych przypadkach.

