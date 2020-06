Dramatyczna śmierć ciężarnej słonicy. „Ananas, który zjadła, eksplodował”

Słonica w poszukiwaniu jedzenia mogła przejść nawet 10 kilometrów. Niestety, jej wędrówka zakończyła się tragicznie. Zwierzę znalazło owoc, w którym były fajerwerki. Wyroby pirotechniczne wybuchły w pysku słonicy – podaje Sky News. „Ufała wszystkim. Kiedy ananas, który zjadła, eksplodował, musiała być zszokowana, nie myśląc o sobie, ale o słoniątku, które miała urodzić” – stwierdził Mohan Krishnan, opisując zdarzenie. Jak informuje Sky News, rolnicy w Indiach czasami decydują się na umieszczanie fajerwerków na krawędziach pól, aby w ten sposób odstraszyć zwierzęta, które mogłyby zniszczyć im plony.

Słonica doznała poważnych poparzeń. Mimo to wciąż walczyła o życie. Poszła do rzeki i zanurzyła swój pysk w wodzie, aby się ochłodzić i uśmierzyć odczuwany ból. Niestety, zwierzęcia nie udało się uratować. W sprawie zostało wszczęte dochodzenie. Kerala Forest Department przyznało, że na razie nie ma jednoznacznych dowodów na to, że zwierzę mogło zdechnąć poprzez wybuch fajerwerków w pysku, ale są poszlaki, które wskazują, że „może to być możliwe”.