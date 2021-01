Psy potrafią zasnąć w dziwacznych pozach. Te zdjęcia rozbawią cię do łez

W popularnej wśród właścicieli psów facebookowej grupie Dogspotting Society pojawiło się nowe wyzwanie. Zadaniem opiekunów w ramach #SleepingDogChallenge jest udostępnienie zdjęcia, na którym widać najdziwniejszą pozycję, w jakiej zasnął ich czworonóg. Niektóre psiaki wykazują się ogromną kreatywnością w kwestii wyboru sposobu i miejsca do spania!

Behawioryści podkreślają, że psy, które śpią na plecach z wyciągniętymi do góry łapami czują się bezpiecznie w swoim otoczeniu - w takiej pozycji czworonogi są bowiem całkowicie bezbronne. Właściciele zwierzaków obserwują takie pozycje podczas snu szczególnie w ciepłych miesiącach - ponieważ psy mają gruczoły potowe w poduszkach łap i cieńszy włos na brzuchu, jest to idealny sposób na schłodzenie się. Z kolei tzw. pozycje na Supermana czy na sfinksa, kiedy głowa zwierzaka jest oparta na przednich łapach a tylne są wyciągnięte to znak, że w razie czego zwierzak jest gotowy do poderwania się na łapy i nie zaznaje głębokiego snu.

