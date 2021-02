USA. Intruz dostał się na teren bazy wojskowej Andrews. Stacjonuje tam prezydencki Air Force One

Do zdarzenia doszło w czwartek. Jak informują dziennikarze „The New York Timesa” , kiedy cywil, którego nazwisko nie zostało ujawnione, uzyskał nieautoryzowany dostęp do obszaru w bazie obejmującego pasy startowe i rampy, wszedł na pokład samolotu C-40 (wojskowej wersji Boeinga 737), przydzielonego do 89. Skrzydła Lotnictwa Powietrznego. Maszyna została zaprojektowana jak „powietrzne biuro” dla wyższych rangą przywódców wojskowych i rządowych i wyposażona jest w szereg technologii komunikacyjnych.

Po jakimś czasie mężczyznę zatrzymano i przesłuchano. Motywy jego działania nie zostały podane do wiadomości publicznej. Zapewniono jednak, że mężczyzna nikogo nie skrzywdził i nie udowodniono, żeby miał jakiekolwiek powiązania z grupami ekstremistów.

W związku z sytuacją siły bezpieczeństwa USA zaostrzyły środki bezpieczeństwa i zleciły kontrole w bazach sił powietrznych na całym świecie.

