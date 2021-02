Plaga szczurów w Madrycie. Są agresywne i wspinają się na drzewa

Jak wynika z medialnych relacji, gryzonie na dobre zadomowiły się w Madrycie. Lokalna telewizja pokazuje nagranie zrobione w jednej z najbardziej ruchliwych części miasta, na którym widać, jak stada szczurów wspinają się na drzewa i balustrady.

Wszystko wskazuje na to, że są to szczury śniade (Rattus rattus), które naturalnie nie występują w stolicy, a w Azji. Nie jest to co prawda pierwszy raz, kiedy szczury pojawiły się w Hiszpanii, ale do tej pory ujawniały się zwykle w miastach portowych.

Roznoszą niebezpieczne choroby, mogą atakować

Szczury śniade są wyjątkowo zręczne. Potrafią one pływać, doskonale się wspinają i są waleczne. Z powodzeniem mogą zaatakować psa czy kota, a i człowiek nie powinien być spokojny, czy i jemu się nie dostanie.

Gryzonie te osiągają spore rozmiary, mogą mieć bowiem ponad 20 cm długości, a ich ogon jest dłuższy niż reszta ciała. Są one także niebezpieczne z uwagi na liczne choroby, które przenoszą.

Czytaj też:

Wirus z Seulu już w Niemczech. Pierwsza pacjentka wymagała intensywnej terapii