Oprah Winfrey wyjaśnia szokujące słowa Meghan. „To nie była królowa ani książę”

Jedne z bardziej szokujących zdań, które padły podczas wywiadu, dotyczyły rzekomych rasistowskich uwag członków rodziny królewskiej. Meghan opowiadała o tym, że gdy była w ciąży, zmieniono zasady sukcesji, przez co potomek pary nie otrzymał książęcego tytułu. Pytana, czy jej zdaniem mogło to mieć związek z faktem, że ona jest mulatką, Amerykanka odpowiedziała:

W tych miesiącach, kiedy byłam w ciąży, trwały rozmowy o tym, jak ciemna może być jego skóra, kiedy się urodzi

Jak dodała, nikt nie wygłosił takich uwag w jej obecności, a rozmowy prowadzono z księciem Harrym. Para w trakcie rozmowy nie chciała zdradzić, kto wypowiadał się w taki sposób.

Oprah wyjaśnia na prośbę Harry'ego

Oprah Winfrey powróciła do tematu w komentarzu na antenie CBS News. – (Harry – red.) nie powiedział mi, kto to był, ale chciał, żebym wiedziała, i jeżeli miałabym okazję, to żebym powiedziała to publicznie, że ani jego babcia ani dziadek nie uczestniczyli w tych rozmowach – mówiła. Jak dodała, książę nawet w prywatnej rozmowie nie chciał podać bliższych szczegółów.

Wywiad Harry'ego i Meghan. Najważniejsze wątki

Wywiad, którego Harry i Meghan udzielili Oprah Winfrey, poruszał wiele wątków z czasów po ich ślubie. Para mówiła m.in. o kulisach samej ceremonii, a była aktorka opowiedziała o tym, że została doprowadzona do myśli samobójczych. Poniżej podsumowanie najważniejszych wątków z rozmowy:

7. Rasizm w rodzinie królewskiej?



W czasie, gdy Meghan była w pierwszej ciąży, członkowie rodziny królewskiej mieli rozmawiać z Harrym na temat jego potomka. Te rozmowy konkretnie dotyczyły koloru skóry Archiego, a krewni księcia mieli obawiać się, że chłopiec będzie czarnoskóry.



6. Brak kontaktu z Karolem



Książę Harry przyznał, że przed odcięciem się od rodziny królewskiej, dwukrotnie rozmawiał ze swoim ojcem. Później książę Karol przestał odbierać telefony. – W pewnym momencie wziąłem sprawy w swoje ręce – odpowiedział pytany o to, dlaczego następca Elżbiety II mógł potraktować go w taki sposób.



5. Spięcie z Kate



Brytyjskie gazety swego czasu donosiły, że księżna Kate płakała przed ślubem Meghan i Harry'ego z powodu aktorki. Zdaniem Amerykanki było dokładnie odwrotnie. – Była zdenerwowana sprawą sukienek dla dziewczynek niosących kwiaty. To sprawiło, że płakałam – zdradziła dodając, że księżna Cambridge przeprosiła ją później za swoje zachowanie.



4. Rzadkie wyjścia z domu



Meghan po dołączeniu do rodziny królewskiej została odgrodzona od świata zewnętrznego, przez co nie mogła nawet spotykać się na mieście z przyjaciółmi, ponieważ obawiano się, że wzbudzi to zainteresowanie mediów. – Życie w rodzinie królewskiej było bardzo samotne i izolujące – przyznała.



3. Sekretny ślub



Ślub pary w maju 2018 roku wzbudził duże zainteresowanie mediów. Harry i Meghan byli jednak świadomi, że uroczystość została przygotowana nie z myślą o nich. – To był dzień, który został zaplanowany dla świata – przyznała Amerykanka zdradzając, że trzy dni przed ceremonią miał miejsce potajemny ślub w Pałacu Kensington.



2. To dziewczynka!



Latem 2021 roku na świat przyjdzie drugie dziecko Harry'ego i Meghan. Para jak do tej pory nie zdradzała więcej szczegółów na temat ciąży. Jak się okazało w niedzielę, Archie będzie miał siostrzyczkę.



1. Meghan miała myśli samobójcze



Aktorka przyznała, że po dołączeniu do rodziny królewskiej zaczęła mieć myśli samobójcze. Próbowała wówczas uzyskać pomoc, ale odmówiono jej, ponieważ nie była zarabiającym członkiem instytucji, a członkiem rodziny królewskiej.Czytaj też:

Harry i Meghan ukrywali się w jego domu z obawy o bezpieczeństwo. Kim jest Tyler Perry?