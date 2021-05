Włamywacze udusili 20-latkę. Zbrodni przyglądało się dziecko

We wtorek 10 maja w godzinach porannych na przedmieściach Aten doszło do makabrycznej zbrodni. Jak podaje Daily Mail, powołując się na ustalenia policji, trzech mężczyzn włamało się do obranego na cel domu, a czwarty stanął na czatach. Przestępcy po wejściu na posesję zabili psa, aby zwierzę nie obudziło swoich właścicieli. Ciało czworonoga zawiesili na słupku ogrodzenia. Gdy zakradli się do nieruchomości, związali 33-letniego mężczyznę, a potem zaczęli rozglądać się po domu.

Zbrodnia wstrząsnęła opinią publiczną w Grecji

Wkrótce weszli do pokoju, w którym spała kobieta (przez media określana umownie Caroline – red.) wraz z małym dzieckiem. Z przekazów medialnych wynika, że kobieta była torturowana po to, aby wskazała miejsca, w których rodzina przechowywała cenne przedmioty. Caroline została uduszona przez przestępców na oczach swojego dziecka – podaje Reuters. Włamywacze po dokonaniu zbrodni, wyszli z domu z łupem w postaci biżuterii i gotówki.

Gdy mężowi Caroline udało się oswobodzić, pobiegł do żony, ale okazało się, że kobieta nie żyje. Tuż przy niej znajdowało się płaczące dziecko pary. Mężczyzna wezwał policję, która przeprowadziła na miejscu czynności. Funkcjonariusze prowadzą działania, które mają wyjaśnić wszelkie okoliczności zdarzenia oraz pomóc w ustaleniu tożsamości przestępców.

