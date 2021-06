Strzelanina na popularnej wśród turystów wyspie. Nie żyją dwie osoby i napastnik

Do strzelaniny doszło w pobliżu hotelu w miejscowości wypoczynkowej Dassia na greckiej wyspie Korfu. Strzały rozbrzmiały w godzinach porannych. Z relacji świadków cytowanych przez AFP wynika, że strzelanina rozegrała się między sąsiadami. Mężczyzna miał zastrzelić dwie osoby, a później popełnić samobójstwo.

Strzelanina wynikiem prywatnej kłótni

Serwis rfi.fr podaje, że strzelcem był prawdopodobnie 60-letni Grek, a jego ofiarami sąsiedzi – kobieta i mężczyzna (w tym Grek mieszkający we Francji). Między wspomnianymi osobami miało dojść do prywatnej sprzeczki, jednak nie ma informacji, co spowodowało tak drastyczne następstwa. Media wskazują, że w strzelaninie nie ucierpieli turyści, którzy zamieszkują pobliski hotel.

Czytaj też:

Tłumy turystów w Tatrach. Na parkingu przed szlakiem do Morskiego Oka doszło do bójki