Silna eksplozja w Leverkusen. Nad miastem widać kłęby dymu

Do silnej eksplozji doszło we wtorek 27 lipca około godziny 9:30 w Leverkusen w w Nadrenii Północnej-Westfalii w zachodnich Niemczech. Jak podaje „Die Zeit”, do wybuchu doszło w jednym z zakładów firmy chemiczno-farmaceutycznej Bayer, a dokładniej w spalarni odpadów. Przyczyny wybuchu pozostają na razie nieznane. Nie ma także żadnych doniesień o rannych lub ofiarach śmiertelnych.

Świadkowie eksplozji powiedzieli dziennikarzom Deutsche Welle, że nad miastem unoszą się czarne chmury dymu. Lokalne służb wydały zalecenie dla mieszkańców, aby w miarę możliwości pozostali w domach i pozamykali okna.

Federalny Urząd Ochrony Cywilnej i Pomocy Ofiarom Katastrof zaklasyfikował zdarzenie do poziomu ostrzegawczego „ekstremalne zagrożenie”.

Węzeł autostradowy Leverkusen-West został całkowicie zamknięty. Policja dodała, że zamknięto także autostradę A1 w obu kierunkach (między AK Leverkusen a Kolonią-Północ).

