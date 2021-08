Nigeria. Student medycyny uciekł z lekcji, bo kazano mu pracować nad zwłokami przyjaciela

Choć zdarzenie miało miejsce siedem lat temu, stało się przyczynkiem do opisania przez BBC niepokojących zjawisk, które zachodzą w Nigerii. Podczas zajęć z anatomii na nigeryjskim Uniwersytecie Calabar, 21-letni wówczas student Enya Egbe głośno krzyknął i wybiegł z płaczem z sali. Zajęcia odbywały się przy stołach do przeprowadzania sekcji zwłok. Jak się jednak okazało, młodego mężczyzny nie przeraził widok martwych osób, a zwłoki jego przyjaciela, które okazały się jednym z ciał, nad którymi grupa miała pracować. W ciele przyjaciela były dwie dziury po kulach.

BBC o brutalności policji i „podrzucaniu” zwłok uczelniom

Jak podaje BBC, rodzina zmarłego nie miała pojęcia, gdzie znajduje się ciało ich bliskiego. Dopiero po informacji 21-letniego studenta odkryli prawdę. Ostatnia informacja, jaką mieli o swoim bliskim to taka, że on i trzech jego znajomych zostało aresztowanych przez Departament Służb Państwowych (DSS).

Jak skarżą się Nigeryjczycy, wiele osób ginie w niewyjaśnionych okolicznościach po interwencji policji. Wywołało to bunt społeczny i liczne protesty przeciwko brutalności policji. Liczba interwencji zakończonych śmiercią jest jednak nieoszacowana. Według nigeryjskiego prawa, „nieodebrane zwłoki” są bowiem przekazywane z rządowych kostnic do uczelni medycznych. Problem w tym, że rodziny nie wiedzą, że ich bliski zmarł, albo gdzie szukać jego ciała, co z kolei nie pozwala im odebrać zwłok, używanych później na uczelniach.

