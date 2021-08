Wiadomo, gdzie uciekł prezydent Afganistanu Aszraf Ghani

Jak podaje resort spraw zagranicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Ghani i jego rodzina zostali przyjęci z powodów humanitarnych.

Przypomnijmy, że o ucieczce prezydenta Afganistanu zrobiło się głośno w niedzielę, po tym jak oddziały talibów wkroczyły do Kabulu i w błyskawicznym tempie zaczęły przejmować kolejne prowincje kraju. Prezydent twierdził, że jego ucieczka motywowana była faktem, że chciał uniknąć rozlewu krwi, jednak wszystko wskazuje na to, że tak jak wielu Afgańczyków, obawiał się on zemsty ze strony talibów za popieranie Amerykanów.

Prezydent Afganistanu uciekł do ZEA

Dramatyczna sytuacja w Afganistanie ma miejsce tuż po tym, jak amerykańskie wojska opuściły ten kraj po wielu latach swojej obecności na jego terytorium. Kontrolę w kraju przejęli talibowie, a wielu mieszkańców stara się uciec z kraju w obawie przed prześladowaniami i rządami terroru. Miejsce pobytu prezydenta nie było podawane do publicznej wiadomości. Media nieoficjalnie donosiły, że miał on odlecieć do Tadżykistanu, Kazachstanu lub Uzbekistanu. Ostatecznie okazało się jednak, że Ghani znalazł się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jak we wtorek 17 sierpnia ogłosił dotychczasowy wiceprezydent Afganistanu Amrullah Saleh, po ucieczce prezydenta, to on, zgodnie z prawem, przejmuje fotel prezydencki.

