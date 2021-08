Manewry wojskowe Rosji i Białorusi. Część z nich obok granicy z Polską

Rosja i Białoruś w połowie września zorganizują manewry wojskowe Zapad 2021. Ćwiczenia odbywają się co cztery lata. Założeniem manewrów jest międzynarodowa eskalacja militarno-polityczna przeciwko hipotetycznemu państwu. Rosja i Białoruś wielokrotnie powtarzały, że ćwiczenia mają charakter defensywny i nie są wymierzone w żaden kraj – podała agencja TASS.

Zapad 2021. Rosja i Białoruś organizują manewry wojskowe

W tym roku Zapad odbędzie się na pięciu poligonach i jednym odcinku terenowym na Białorusi i dziewięciu poligonach znajdujących się na terenie Rosji – poinformował portal defence24.pl. Łącznie siedem z wymienionych poligonów znajduje się przy granicy z Polską.

Trzy z poligonów, na których będą odbywać się manewry, znajdują się w obwodzie kaliningradzkim: poligon Chmielewka, Prawdiński i Dobrowolski. Z kolei białoruskie poligony to Obóz-Leśniowski, Brześć, Domanowo oraz Różana. W obwodzie kaliningradzkim ćwiczone będzie desantowanie.

Niecałe 13 tys. osób w ćwiczeniach

W manewrach weźmie udział 12,8 tys. żołnierzy, z czego 2,5 tys. z Rosji i 50 z Kazachstanu. Gdyby uczestników byłoby więcej, wówczas musiano by zaprosić zewnętrznych obserwatorów. W ćwiczeniach użyte zostanie do 350 jednostek sprzętu wojskowego, w tym około 140 czołgów, ok. 110 systemów artyleryjskich i wiele wyrzutni rakiet oraz ponad 30 samolotów i śmigłowców.

Manewry jak Zapad mają pokazać światu możliwość w miarę szybkiego przemieszczenia wojsk na Białoruś. Kolejnym elementem będzie wymiar propagandowy. Zapad 2021 będzie doskonałą okazją, aby pochwalić się jakością i ilością uzbrojenia.

