Eksplozja w fabryce rakiet w Serbii. Chaos informacyjny w sprawie poszkodowanych

We wtorek 23 listopada w fabryce „EdePro” na przedmieściach Belgradu miała miejsce silna eksplozja. Skala zdarzenia jest tak duża, że dym unoszący się nad zakładem jest widoczny ze sporej odległości. Na miejsce zdarzenia skierowanych zostało wiele zastępów straży pożarnej, a także ratownicy. Dotychczas do mediów przedostają się szczątkowe informacje dotyczące sprawy.

Eksplozja w fabryce na przedmieściach Belgradu

Chaos informacyjny jest zauważalny w przypadku przekazów dotyczących liczby poszkodowanych. Jak podaje danas.rs, w wyniku zdarzenia rannych zostało pięć osób. Z kolei portal kurir.rs informuje, że poszkodowanych jest co najmniej kilkunastu, a dwie osoby nie żyją.

Z medialnych informacji wynika również, że w zakładzie, w którym doszło do eksplozji, były produkowane „rakiety”, a zatrudnionych było około 100 osób. Wiadomo, że na miejscu zdarzenia wciąż prowadzona jest akcja poszukiwawcza. Służby prowadzą działania w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia. Dotychczas niewiadomą pozostaje, co doprowadziło do eksplozji.

