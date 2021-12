Wpadka w programie na żywo. Prezenterka „uśmierciła” papieża Franciszka

Prezenterka brytyjskiej telewizji ITV Kylie Pentelow w programie na żywo relacjonowała w sobotę tradycyjne, bożonarodzeniowe orędzie papieża Franciszka. W pewnym momencie zaczęła informować o... jego śmierci. – (Papież- red) powiedział, że szczepionki powinny być dostępne dla najbardziej potrzebujących. O jego śmierci poinformowano... – powiedziała. Prezenterka błyskawicznie zdała sobie sprawę, z tego co powiedziała i przeprosiła, po czym natychmiast przeszła do kolejnego tematu.

Prezenterka „uśmierciła” papieża

Gafę prezenterki wyłapali internauci. Jej występ jest szeroko komentowany w mediach społecznościowych. „Bardzo mnie to rozbawiło. Stary, poczciwy papież wciąż żyje i ma się dobrze” – napisała jedna z internautek. Inny użytkownik Twittera zażartował, że „wydania świąteczne są zawsze takie przewidywalne. Zawsze jest ślub albo śmierć”.

Bożonarodzeniowe orędzie Franciszka

W Boże Narodzenie Franciszek wygłosił w Watykanie orędzie do wiernych i modlił się o zakończenie pandemii. Papież przestrzegał, że konflikty na świecie są pomijane milczeniem. – Grozi nam, że nie usłyszymy krzyku bólu i rozpaczy wielu naszych braci i sióstr – mówił. Modlił się też za Ukrainę, by „nie poszerzały się tam nowotworowe przerzuty konfliktu”, a także apelował, by nie być obojętnymi na los uchodźców. Przypominał również o napięciach między Izraelczykami i Palestyńczykami. Franciszek udzielił też błogosławieństwa „Urbi et Orbi”, czyli „miastu i światu”.

W uroczystości na placu św. Piotra wzięło udział kilka tysięcy wiernych. Normalnie plac były wypełniony po brzegi, ale restrykcje pandemiczne wymusiły ograniczenie liczby uczestników nabożeństwa.

