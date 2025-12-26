Przełom przed Nowym Rokiem? Zełenski zapowiada spotkanie z Trumpem

„Rustem Umerow poinformował o swoich ostatnich kontaktach z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych. Nie tracimy ani jednego dnia. Uzgodniliśmy spotkanie na najwyższym szczeblu – z prezydentem Trumpem, które ma się odbyć w najbliższej przyszłości. Wiele decyzji może zostać podjętych jeszcze przed Nowym Rokiem. Chwała Ukrainie!” – napisał Zełenski w piątek we wpisie opublikowanym na platformie X.

Według informacji portalu Kyiv Post do rozmów może dojść już 28 grudnia w rezydencji Donalda Trumpa na Florydzie.

Rozmowy Kijów-Waszyngton nabierają tempa

Dzień wcześniej prezydent Ukrainy informował o „bardzo dobrej rozmowie” ze specjalnymi wysłannikami Stanów Zjednoczonych – Jaredem Kushnerem oraz Stevem Witkoffem. Jak przekazał Zełenski w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych, dyskusje dotyczyły kluczowych zagadnień związanych z pracami nad zakończeniem konfliktu.

„Są dobre pomysły, które mogą zaowocować wspólnym rezultatem i trwałym pokojem” – napisał na Facebooku.

Nowy plan pokojowy Ukrainy

W środę Wołodymyr Zełenski zaprezentował nową propozycję planu pokojowego. Dokument został wypracowany przez stronę amerykańską po szerokich konsultacjach z uczestnikami zbrojnego konfliktu. Zakłada wyznaczenie linii rozmieszczenia wojsk wzdłuż obecnego przebiegu frontu – a to miałoby doprowadzić do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą.

Jak zwraca uwagę Agencja France-Presse, propozycja nie odnosi się bezpośrednio do kwestii terytoriów okupowanych przez Federację Rosyjską.

Prezydent Ukrainy podkreślił również, że przyszłe, ostateczne porozumienie powinno być efektem rozmów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą, Europą i Rosją. Zaznaczył, że decyzja o przystąpieniu Ukrainy do NATO należy do państw członkowskich Sojuszu. Jednocześnie zaznaczył, że Kijów nie zamierza zmienić kierunku i nadal będzie starał się o dołączenie do wspomnianego grona państw.

Zachód analizuje, Kreml zachowuje dystans

Źródła Kyiv Post wskazują, że ukraińska propozycja wykracza poza klasyczne zawieszenie broni i obejmuje kompleksową wizję funkcjonowania państwa po zakończeniu wojny. Jurij Bojeczka z organizacji Hope for Ukraine określił ją jako „przełomowy zwrot”, który może przenieść rozmowy z poziomu deklaracji na realne zobowiązania.

Zachodni partnerzy z uwagą analizują przedstawione założenia. Wysoki rangą urzędnik zaangażowany w koordynację działań amerykańsko-europejskich przyznał, że „poziom szczegółowości jest wyższy niż kiedykolwiek wcześniej”, choć kwestie gwarancji bezpieczeństwa i prawnych zobowiązań Rosji nadal pozostają otwarte.

Tymczasem Moskwa reaguje powściągliwie. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej Maria Zacharowa określiła rozmowy jako „powolne, ale stałe”.

