Zełenski przedstawił dziennikarzom 20-punktowy plan pokojowy. Odpowiedź jeszcze dziś?

Strona ukraińska doprowadziła do zmodyfikowania amerykańskiego, 28-punktowego planu pokojowego. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o tym dziennikarzy jeszcze we wtorek 23 grudnia. Dzień później światowe agencje informacyjne opublikowały zmieniony, 20-punktowy plan.

Plan pokojowy dla Ukrainy. Zełenski przedstawił 20 punktów

W aktualnej wersji znajdziemy m.in. postanowienie o uznaniu linii rozmieszczenia wojsk w dniu zawarcia porozumienia za linię kontaktową. Rozmieszczenie sił niezbędnych do zakończenia konfliktu oraz charakter przyszłych specjalnych stref ekonomicznych określić ma specjalna grupa robocza.

Ostatecznie w planie pokojowym zapisana ma być suwerenność Ukrainy. Dokument stanowić będzie pełną umowę o nieagresji między Rosją i Ukrainą. Linia konfliktu monitorowana będzie przez satelitarny nadzór bezzałogowy. Kijów otrzyma stosowne gwarancje bezpieczeństwa i będzie mógł utrzymywać 800-tysięczną armię w trakcie pokoju.

Ukrainie przyznane zostaną gwarancje typu „Artykułu 5” NATO. Oznacza to, że kraje USA, NATO i europejscy sojusznicy Kijowa w razie inwazji Rosji uruchomią skoordynowaną odpowiedź militarną, a wszystkie sankcje zostaną przywrócone. Gwarancje nie będą jednak ważne, jeśli to Ukraina zaatakuje terytorium Rosji niesprowokowana.

Umowa pokojowa wymaga również, by Rosja sformalizowała własne stanowisko o nieagresji we wszystkich ustawach, które ratyfikuje Duma Państwowa. Ukraina ma zostać dodatkowo członkiem Unii Europejskiej w jasno wyznaczonym terminie i otrzyma na krótki okres preferencyjny dostęp do wspólnego rynku.

Odbudowa Ukrainy i sporna elektrownia jądrowa

Umowa pokojowa zakłada dodatkowo szeroki pakiet wsparcia gospodarczego dla Ukrainy. Obejmie to m.in. inwestycje w sztuczną inteligencję, centra danych i nowoczesne technologie. USA pomoże w modernizacji i eksploatacji ukraińskiej infrastruktury gazowej. Odbudowane zostaną osiedla i miasta, wznowione zostanie wydobycie zasobów, a infrastruktura będzie naprawiona. Do tych celów powołany zostanie „administrator dobrobytu”.

Stworzony zostanie fundusz na odbudowę gospodarki Ukrainy w wysokości łącznie 800 mld dolarów. Przyspieszone zostaną negocjacje umowy o wolnym handlu z USA. Kijów potwierdzi status Ukrainy jako państwa nieposiadającego broni jądrowej. Sporny pozostaje punkt dotyczący zarządzania Zaporoską Elektrownią Jądrową.

Ukraińskie szkoły mają wprowadzić kursy promujące zrozumienie kulturowe i walkę z uprzedzeniami. Kraj przyjmie też unijne zasady dotyczące tolerancji religijnej i ochrony języków mniejszości.

Innym spornym punktem pozostaje ustalenie linii frontu i stworzenie wolnych stref ekonomicznych. Rosja ma wycofać się z okupowanych części obwodów dniepropietrowskiego, mikołajowskiego, sumskiego i charkowskiego. Wzdłuż frontu stanąć mają siły międzynarodowe.

