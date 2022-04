Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Białorusi grozi Polsce. „Nastąpią zniszczenia, śmierć, eksplozje”

Aleksandr Walfowicz na antenie białoruskiej telewizji oskarżył Polskę i Litwę o możliwe przygotowania do agresji na Białoruś – poinformowało Radio Swaboda. Sekretarz białoruskiej Rady Bezpieczeństwa podkreślił, że w ostatnich dniach za zachodnią granicą jego kraju nastąpił wzrost liczebności wojsk i uzbrojenia. Walfowicz wyjaśniał, że takie działania mają być argumentowane najpierw walką z migrantami, a potem zagrożeniem ze Wschodu.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Białorusi dodał, że Polska i Litwa przeznacza na to dużo pieniędzy. Wyjaśnił, że Polska na swoją armię przeznacza 3 proc. PKB, a Litwa i Łotwa 2,5 proc. Walfowicz podkreślił, że Białoruś również przeznacza środki na swoje siły zbrojne, ale „robi to mądrze”. Sekretarz białoruskiej Rady Bezpieczeństwa zwrócił również uwagę, że w Polsce i na Litwie przebywa 30 tys. żołnierzy NATO.

Wojna na Ukrainie. Aleksandr Walfowicz ostrzega przed agresją na Białoruś

Walfowicz zauważył również, że wokół białoruskiej granicy pojawia się coraz więcej samolotów wojskowych. Mówił, że ostatnio było ich 37, podczas gdy zazwyczaj przestrzeń powietrzną patroluje około 10 maszyn. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Białorusi podsumowując wątek powiedział, że obecnie odnotowuje się od 30 do 60 samolotów w pobliżu białoruskiej granicy.

Według Walfowicza cotygodniowe ćwiczenia na terenie „republik ościennych” i dostawy sprzętu USA do Polski to „przygotowanie infrastruktury do niezrozumiałego rozwiązania, najprawdopodobniej do rozpętania agresji”. – Myślę, że zwykli ludzie, Polacy, Litwini, widzą to, co dzieje się dziś na Ukrainie. Te zniszczenia, tragedię, śmierć niewinnych ludzi. Niedopuszczalne jest, aby wojna toczyła się tylko na terytorium Białorusi. U nich również nastąpią zniszczenia, śmierć i eksplozje – podsumował.

