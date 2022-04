Rosjanie zajęli budynek rady miasta w Chersoniu. „Flaga Ukrainy była jeszcze nad ratuszem”

„Dzisiaj uzbrojeni ludzie weszli do budynku Rady Miejskiej w Chersoniu, zabrali klucze, zmienili zamki na własne. Wyszedłem o 19:45 – flaga Ukrainy była jeszcze nad ratuszem” – napisał burmistrz. Włodarz miasta obiecał później podać szczegóły tego, co się wydarzyło.

Agencja Ukrinform podkreśla, że Rosjanie od dawna nękają lokalnych polityków, aktywistów, dziennikarzy i zwykłych obywateli. Nie brakuje porwań i tortur. Równocześnie najeźdźcy prowadzą blokadę miasta, nie pozwalając na ewakuację cywilów. Wojskowi zajęli też centrum pomocy humanitarnej.

Rosyjskie zakusy na Chersoń

Chersoń to miasto obwodowe na południu Ukrainy, nad Dnieprem. Przed wojną zamieszkiwało je około 280 tys. mieszkańców. Rosjanie już w początkach inwazji obrali je za jeden ze swoich celów. Pojawiały się doniesienia o próbach zorganizowania tam pseudoreferendum na i utworzenia „republiki” na wzór donieckiej czy ługańskiej. Najeźdźcy usiłowali przekonać do siebie mieszkańców, m.in. przywożąc im żywność. Nie przynosiło to jednak rezultatów, a w mieście, mimo obecności wojskowych, organizowane były wiece sprzeciwu.

