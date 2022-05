Szefowie MSZ Ukrainy i Izraela jednym głosem. „Jedyne wyjście dla ministra spraw zagranicznych Rosji”

Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy rozmawiał 5 maja ze swoim izraelskim odpowiednikiem. Dmytro Kułeba napisał w mediach społecznościowych, że razem z Jairem Lapidem są „oburzeni antysemickimi uwagami” szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa.

Wojna na Ukrainie. Dmytro Kułeba o słowach Siergieja Ławrowa

To nawiązanie do słów szefa MSZ Rosji odnoszących się do kwestii „denazyfikacji” Ukrainy i żydowskich korzeni Wołodymyra Zełenskiego. – Co z tego, że Zełenski jest Żydem? Ten fakt nie neguje nazistowskim elementów na Ukrainie. Mogę się mylić, ale Adolf Hitler również miał żydowską krew. Jednymi z najgorszych antysemitów są właśnie Żydzi – powiedział rosyjski minister spraw zagranicznych.

„Podkreśliłem, że antysemityzm ma długą historię wśród rosyjskich elit. Jedynym wyjściem dla Ławrowa jest publiczne przeproszenie Żydów na całym świecie. Antysemityzm nie może być tolerowany” – podsumował we wpisie szef ukraińskiego MSZ.





RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie





Wojna Rosja – Ukraina. Premier Izraela Naftali Bennett rozmawiał z Władimirem Putinem

W czwartek odbyła się także rozmowa telefoniczna premiera Izraela Naftalego Bennetta z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. AFP podaje, że przywódcy omówili sprawę Ukrainy i kwestię Holokaustu w obliczu napięć związanych z wypowiedziami Moskwy na temat Adolfa Hitlera. Poruszona miała zostać sprawa „pamięci historycznej”.

Bennett ujawnił również, że Putin miał przeprosić za komentarze Ławrowa. Według Jerusalem Post izraelski premier przyjął przeprosiny rosyjskiego polityka i podziękował mu wyjaśnienie stanowiska Putina ws. narodu żydowskiego oraz pamięci o Holokauście. Politycy mieli również podkreślić znaczenie 9 maja, kiedy oba państwa upamiętniły zwycięstwo Europy i Rosji nad nazistowskimi Niemcami.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport







Rosyjski przywódca wspominał, że z sześciu milionów Żydów torturowanych i zamordowanych w gettach i obozach koncentracyjnych 40 proc. osób było obywatelami ZSRR. Z kolei Bennett zwrócił uwagę na decydujący wkład Armii Czerwonej w zwycięstwo nad nazizmem.

Czytaj też:

Szef ukraińskiego MSZ krytykuje NATO. „Wszyscy chcieli skopać Rosji tyłek, ale nikt się nie odważył”