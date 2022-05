NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Nowy plan na ewakuację żołnierzy z Azowstalu. Najnowsze informacje z 13.05

Wojna Rosji z Ukrainą przeniosła się do Donbasu, gdzie Siły Zbrojne Ukrainy w wielu miejscach przechodzą do kontrataku. Sztab Generalny poinformował, że w ciągu minionej doby Ukraińcy zaatakowali Rosjan w około 100 miejscach. Zginęło co najmniej 57 wrogich żołnierzy, zniszczono m.in. sześć wozów opancerzonych.

Sukcesem zakończył się atak Ukraińców na rosyjski okręt zaopatrzeniowy.



Pojawiła się nowa szansa na ratunek żołnierzy z Mariupola. Ukraina zaoferowała Rosji wymianę jeńców wojennych w zamian za 38 ciężko rannych obrońców Azowstalu.

07:45 12 maja Rosjanie 31 razy otworzyli ogień do dzielnic mieszkalnych w obwodzie ługańskim. Zginęły dwie osoby - poinformował szef obwodowej administracji państwowej Serhij Hajdaj. Pod najcięższym ostrzałem znajdują się Popasna i Hirśke. 07:24 Szef Światowego Programu Żywnościowego ONZ David Beasley wzywa Władimira Putina do ponownego otwarcia ukraińskich portów na Morzu Czarnym. - Miliony ludzi na całym świecie umrą, bo te porty są zablokowane - mówił Beasley. 07:02 Zdjęcia satelitarne pokazują, że rosyjskie wojsko nadal korzysta z ukraińskiej bazy lotniczej w pobliżu okupowanego miasta Melitopol - informuje CNN. 06:48 Jestem gotów rozmawiać z Putinem, ale bez żadnego ultimatum - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. 06:37 Hiszpańskie władze zidentyfikowały majątek należący do 15 objętych sankcjami rosyjskich oligarchów. Chodzi m.in. o nieruchomości, firmy i co najmniej jeden luksusowy jacht. 06:26 Rosjanie wysyłają dodatkowe jednostki artylerii do obszarów przygranicznych obwodu briańskiego w Rosji, aby zwiększyć siłę ostrzału miejscowości w obwodzie czernihowskim na Ukrainie. 06:08 Od początku wojny Ukraina wydała na potrzeby wojskowe 8,3 miliarda dolarów - poinformował w wywiadzie dla Reutersa minister finansów Ukrainy Serhij Marczenko.



