Przypadkowa ofiara bandyckich porachunków. 9-latka zastrzelona we własnym domu

Do tragedii doszło w poniedziałek, 22 sierpnia, ok. godz. 22. Ubrany w czarną kominiarkę i czarne rękawiczki napastnik otworzył na ulicy ogień do dwóch mężczyzn. Zaatakowani rzucili się do ucieczki.

Napastnik zaczął strzelać na oślep

W pobliskim domu przebywała 46-letnia kobieta z 9-letnią córką. Gdy kobieta usłyszała strzały, ruszyła do drzwi wejściowych, aby wyjść na ulicę i sprawdzić, co się stało.

Gdy tylko otworzyła drzwi, do domu zdołał wbiec jeden z uciekających mężczyzn. Tuż za nim biegł zamaskowany napastnik. 46-latka próbowała nie dopuścić, by również jemu udało się wedrzeć do domu.

Niestety, napastnik zdążył wepchnąć broń między drzwi a futrynę, po czym zaczął strzelać na oślep. Kule trafiły zarówno 46-latkę, jak i stojącą za nią córkę. Następnie napastnik wszedł do domu, odnalazł ściganego mężczyznę i oddał strzały również w jego kierunku, po czym zbiegł.

Dziewczynka zmarła po przewiezieniu do szpitala

9-letnia dziewczynka nie przeżyła – zmarła po przewiezieniu do szpitala. W szpitalu wciąż przebywa jej matka oraz mężczyzna, który wtargnął do obcego domu. Stan mężczyzny jest ciężki, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policja wciąż poszukuje sprawcy strzelaniny, jak i drugiego mężczyzny, który został napadnięty. Wszystko wskazuje na to, że zdarzenie było elementem porachunków między gangami.

Stróże prawa podkreślili, że zarówno zamordowana dziewczynka, jak i jej matka, były całkowicie przypadkowymi ofiarami.

Trzy zabójstwa na przestrzeni 48 godzin

Zastrzelenie 9-latki było trzecim zabójstwem w Liverpoolu w ciągu zaledwie 48 godzin. Tego samego dnia życie straciła również kobieta w wieku ok. 50 lat. Została ugodzona nożem, najprawdopodobniej w wyniku sprzeczki, do której doszło w pubie.

Natomiast w nocy z soboty na niedzielę, tj. z 20 na 21 sierpnia, w ogrodzie swojego domu została zastrzelona 28-latka. Wszystko wskazuje na to, że ona także była przypadkową ofiarą bandyckich porachunków.

