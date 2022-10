Miały niszczyć cele w powietrzu, sieją postrach i spustoszenie na ziemi. „Walą gdzie popadnie”

S-300 to rakiety, które zostały stworzone do niszczenia celów w powietrzu. Ale kto jak kto, Rosjanin potrafi – dziś S-300 przylatują do Mikołajowa i na Donbas niszcząc cele naziemne. Przede wszystkim cywilne.

W zależności od modelu pociski ważą od 1660 do 1800 kg (masa głowicy to 180 kg). Siła rażenia jest więc ogromna. A że do Iskanderów czy Kalibrów potrzeba zagranicznych komponentów, które teoretycznie nie powinny się w Rosji pojawiać z powodu sankcji, to wykorzystywany jest poradziecki arsenał S-300, które podobno już na etapie produkcji sprawdzane były w niszczeniu celów naziemnych, a nie tylko powietrznych.

Walą gdzie popadnie

Sęk w tym, że Rosjanom brakuje systemów do ich precyzyjnego naprowadzania, więc bardzo często S-300, mówiąc kolokwialnie, walą gdzie popadnie. I niestety Mikołajów jest tego najdobitniejszym dowodem.