Greta Thunberg chce zrezygnować? Zastanawiające słowa aktywistki

Szwedzka aktywistka Greta Thunberg najpierw zaskoczyła swoją decyzją dotyczącą trwającej konferencji klimatycznej ONZ COP27. Oświadczyła, że nie weźmie w niej udziału, krytykując krytykując światowy szczyt jako miejsce dla „greenwashingu”, czyli „zielonego kłamstwa”. Oceniła też, że „przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego w tym roku jest wyjątkowo ograniczona”.

Jak informuje agencja AFP, aktywistka chce pójść o krok dalej. W rozmowie ze szwedzką agencją TT stwierdziła, że „nadszedł czas, by oddała megafon”. – Myślę, że nadeszła pora, abym oddała megafon na rzecz osób, które realnie cierpią z powodu zmian klimatycznych – powiedziała. – Rozmowy ze światowymi przywódcami nastawiły mnie pesymistycznie co do ich zdolności do poczynienia postępów w tej sprawie. W niektóre rzeczy, które mówili, gdy mikrofony były wyłączone, aż trudno uwierzyć – dodała.

Greta Thunberg skomentowała protesty „Just Stop Oil”

Zdaniem aktywistki, „brak wiedzy u najpotężniejszych ludzi świata jest szokujący”. Thunberg wezwała też do „większego nieposłuszeństwa obywatelskiego”. W ten sposób odniosła się do ostatnich protestów organizowanych przez „Just Stop Oil”, w czasie których aktywiści obrali za cel m.in. dzieła Moneta czy Van Gogha. – Wydaje mi się, że akty takiego nieposłuszeństwa, jeśli są robione dobrze i nikomu nie dzieje się krzywda, są czymś, co musimy zacząć w większym stopniu akceptować – mówiła. Dodała też, że wane jest, aby „przyniosły one więcej szkody niż korzyści”.

Thunberg mówiła również o swojej przyszłości. Stwierdziła, że nie jest pewna, co będzie robić po ukończeniu szkoły. – Jeśli miałabym zdecydować dzisiaj, chciałabym studiować być może coś związanego ze sprawami społecznymi – powiedziała aktywistka.

Thunberg o szczytach klimatycznych: tak naprawdę nie działają

Wcześniej Gerta Thunberg ostro skrytykowała organizowany w Egpicie szczyt COP27. Oceniła, że „szczyty COP są głównie okazją dla przywódców i ludzi u władzy do zwrócenia na siebie uwagi przy użyciu wielu różnych rodzajów zielonych kłamstw”. Jak dodała, konferencje „tak naprawdę nie mają na celu zmiany całego systemu”, ale zamiast tego zachęcają do stopniowego postępu w kwestii klimatu. – W ten sposób one tak naprawdę nie działają, chyba że wykorzystamy ja jako okazję do mobilizacji – stwierdziła.

Thunberg podpisała również petycję koalicji praw człowieka, wzywającą władze egipskie do otwarcia przestrzeni obywatelskiej i uwolnienia więźniów politycznych.

