Z informacji, napływających z Donbasu wynika, że luzowanie wyczerpanych walkami pozycyjnymi wojsk ukraińskich zaczęło się jeszcze przed ucieczką Rosjan z Chersonia. Na razie zwycięskie wojska ukraińskie odbierają jeszcze hołdy wyzwolonych mieszkańców miasta, ale przerzucenie szacowanej nawet na 100 tysięcy żołnierzy armii na Donbas jest tylko kwestią czasu.

Rozległe równiny, tylko z rzadka poprzedzielane niewielkimi rzekami, to wymarzone tereny nowej ofensywy przeciw Moskwie.

Rosjanie zachowywali tam dotąd inicjatywę, bo Kijów skoncentrowany był na Chersoniu, utrzymując na Donbasie jedynie siły niezbędne do powstrzymywania uporczywych ataków rosyjskich. Przegrupowanie na Donbas wojsk, które zdobyły Chersoń, może doprowadzić do wyparcia Rosjan zarówno z Donbasu na wschodzie, jak i Melitopola i Mariupola na południu, co doprowadzi do odcięcia Krymu od Rosji!

Widmo klęski jest tak oczywiste, że mówią o tym nawet najbardziej zagorzali zwolennicy reżimu.