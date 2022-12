Książę Harry przebrał się za Spider-Mana. Okazja była szczególna

Książę Harry wystąpił w stroju superbohatera i masce. Podniósł ją i ujawnił, kim naprawdę jest, dopiero pod koniec nagrania. Specjalna wiadomość została skierowana do podopiecznych organizacji charytatywnej Scotty's Little Soldiers, których rodzice zginęli podczas służby w brytyjskim wojsku.

Książę Harry nagrał specjalną wiadomość

– Boże Narodzenie to czas, kiedy bardzo, bardzo tęsknimy za naszymi bliskimi i to nic złego – powiedział książę Harry, który sam w wieku 12-lat musiał zmierzyć się ze śmiercią swojej matki. Księżna Diana zginęła w wypadku samochodowym w 1997 r. – Ale nie musicie mieć wyrzutów sumienia, kiedy dobrze bawicie się bez rodziców. Jestem tu, aby zapewnić was, że rodzice zawsze chcą, żebyśmy dobrze się bawili. Nie czujcie się winni – przekonywał na nagraniu.

– Możecie się bawić najwspanialej na świecie, zwłaszcza ze społecznością Scotty’s Little Soldiers. Bawcie się dobrze, wesołych świąt – życzył dzieciom syn króla Karola III.

„On naprawdę wie, jak to jest dorastać bez rodzica”

„The Guardian” informuje, że nagranie od księcia Harry'ego została odtworzona podopiecznym Scotty's Little Soldiers w czasie dorocznej imprezy bożonarodzeniowej, której motywem przewodnim byli bohaterowie i złoczyńcy. – To nie jest tylko osoba z małej wioski. Jest kimś, kogo znają ludzie na całym świecie i poświęcił czas, aby nagrać dla nas specjalną wiadomość, co wiele znaczy – powiedział po obejrzeniu wideo 14-letni Jamie Small, który miał osiem lat, gdy zginął jego ojciec. – To fajnie, że ktoś, kto przeszedł przez to samo co my, myśli o nas. On nie jest tylko kimś, kto stara się być sympatyczny, on naprawdę wie, jak to jest dorastać bez rodzica – stwierdziła z kolei 12-letnia Emily Reynolds, która w wieku 7-lat straciła ojca.

To nie pierwszy raz, kiedy książę Harry skierował wiadomość do dzieci. W 2019 roku zrobił to przebrany za świętego Mikołaja.

