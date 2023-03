Freudenberg. Nastoletnie dziewczynki przyznały się do zamordowania rówieśniczki

12-letnia Luise z niemieckiego Freudenbergu zaginęła w sobotę 11 marca, a dzień później odnaleziono jej ciało. Niemieckie media od początku podkreślały, że policja poważnie podejrzewa o zbrodnię jej koleżanki w wieku 12 i 13 lat. Ostatecznie obie nastolatki przyznały się do winy. Nie ujawniono jednak motywu ich makabrycznej zbrodni.



Prowadzący sprawę Mario Mannweiler z prokuratury w Koblencji przekazał mediom, że śmiertelne rany kłute zadano ostrym przedmiotem. Narzędzia zbrodni jednak do tej pory nie odnaleziono. Zwłoki dziewczynki odkryto na w pobliżu ścieżki rowerowej na terenie zielonym na granicy landów Nadrenia Północna-Westfalia i Nadrenia-Palatynat.

Tragiczna śmierć 12-letniej Luise

Feralnego dnia Luise była w odwiedzinach u koleżanki. Wieczorem wyszła z domu przyjaciółki i miała do pokonania 3-kilometrowy odcinek przez leśną okolicę. Nie dotarła jednak do czekających na nią rodziców. Jeszcze tego samego wieczora ruszyły poszukiwania zakrojone na szeroką skalę. W niedzielę przed południem natrafiono na ciało. Dla śledczych było jasne, że doszło do przestępstwa. Policja podała jedynie, że nie było mowy o wykorzystaniu seksualnym dziecka.

Funkcjonariusze odpowiedzialni za śledztwo szybko zaznaczyli, że mają swoje podejrzenia co do sprawców. Rzecznik miejscowej policji zapewniał, że mowa o konkretnych tropach, wskazujących na morderców. Niemieckie media ujawniły później informację, że przesłuchaniom poddawane są dzieci w wieku zbliżonym do zamordowanej Luise. Pomimo zapewnień, że są to rutynowe działania, dziennikarze uchwycili się tej wiadomości.

Tabloid „Bild” napisał, że wśród podejrzanych znalazły się osoby w podobnym wieku, a na miejscu zbrodni odnaleziono przedmiot należący do sprawcy. W kolejnym artykule na ten temat padło już wyraźne stwierdzenie, że o zamordowanie Luise podejrzewane są dwie dziewczynki w wieku zbliżonym do ofiary. We wtorek 14 marca wieczorem podano, że zabita nastolatka znała swoje zabójczynie.

Wstrząsająca zbrodnia w Niemczech

– Wszyscy jesteśmy głęboko wstrząśnięci, myślami pozostajemy z rodziną i krewnymi – oświadczyła po tragedii burmistrz Freudenbergu Nicole Reschke. Lokalne władze nie zdecydowały się jednak na zamknięcie szkoły i w poniedziałek lekcje odbywały się tak, jak zwykle. Na miejscu stawili się jedynie psychologowie dziecięcy, a w mieście opuszczono flagi do połowy masztu.

Ze względu na zbyt młody wiek niemieckie prawo nie pozwala na pociągnięcie podejrzanych do odpowiedzialności karnej. – Nie oznacza to jednak, że teraz nic nie będzie robione – podkreślał prokurator Mannweiler. – Oddajemy tę sprawę w ręce urzędu do spraw młodzieży – oświadczył. – Nawet po 30 latach służby zdarzają się rzeczy, których jeszcze się nie przeżyło. Tak jest w tym przypadku – podkreślał wstrząśnięty rzecznik policji Juergen Fachinger.

