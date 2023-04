Brutalne zabójstwo Polaka we Włoszech. Ręce związane kablami, w usta wepchnięta bielizna

Wraca sprawa zabójstwa Polaka we włoskim Reggio di Calabria. Za sprawą związania rąk kablem elektrycznym i wepchnięcia do ust bielizny, która przyczyniła się do śmierci przez uduszenie mogą stać dwaj Pakistańczycy.