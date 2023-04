Makabryczne odkrycie. Przechodzień twierdzi, że znalazł „ludzkie szczątki”

W środę 27 kwietnia „członek społeczeństwa” (media nie określają, czy była to kobieta, czy mężczyzna) przechadzał się Coxmoor Road w mieście Sutton-in-Ashfield, położonym na terenie hrabstwa Nottinghamshire. W pewnej chwili natrafił na coś, co wyraźnie go zaniepokoiło. O znalezisku natychmiast poinformował służby, które udały się we wskazane miejsce. Zgłoszenie nadeszło przed godz. 19:00.

Przechodzień odnalazł „ludzkie szczątki”? Jego relacja wywołała reakcję służb

W sprawie jest wiele znaków zapytania. Wiadomo jedynie, że policyjny informator poinformował mundurowych, że podejrzewa, że natrafił na „ludzkie szczątki”. Sky News nie przekazało żadnych dodatkowych informacji o jego relacji, tym samym nie są znane żadne szczegóły dotyczące sprawy. Służby oficjalnie nie potwierdziły, że faktycznie odnaleziono ludzkie szczątki.

Miejsce, w którym dokonano odkrycia, zostało wyłączone z ruchu, a w pobliżu został rozstawiony wielki namiot. Śledczy prowadzą działania w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia.

Czytaj też:

Śmigłowce armii USA rozbiły się na Alasce. Są ofiaryCzytaj też:

Morderstwa w Chodzieży „nie nastąpiły równolegle”. Prokuratura o „plamach opadowych”