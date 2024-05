Gniezno pokryte wielką warstwą gradu. RCB rozesłało alerty

Przez Gniezno przetoczyła się ulewna burza z gradem. Miasto pokryte jest białą warstwą. „Sytuacja w dalszym ciągu jest poważna. Kolejne komórki burzowe dobudowują się od południa, przynosząc intensywne opady na terenie miasta. Sytuacja może więc jeszcze ulec pogorszeniu” – informują łowcy burz ze Skywarn Poland.

Zalane i zasypane są nie tylko ulice. Woda dostaje się m.in. do komendy miejskiej straży pożarnej, do sklepów, budynków starostwa, szkół, czy archiwum archidiecezji. Do samej godziny 14 strażacy otrzymali ponad 140 zgłoszeń.

– Strażacy otrzymali także zgłoszenia o zerwanych dachach na ulicach Paczkowskiego i Kościuszki – przekazała Kamila Kozłowska z Zespołu Prasowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w rozmowie z TVN24.

Pilny alert RCB

W związku z anomaliami pogodowymi Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny alert. Dotyczy on województwa podlaskiego, małopolskiego, znacznej części województwa wielkopolskiego, powiatów mogileńskiego i żnińskiego w województwo kujawsko-pomorskim oraz powiatu strzelecko-drezdeńskiego w województwie lubuskim.

IMGW ostrzega przed burzami

„Uwaga! Dziś (20.05) prawdopodobne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie” – alarmuje RCB.

Ostrzeżenia pogodowe dla większości kraju wydało również IMGW. Część z nich jest najwyższego, trzeciego stopnia. Instytut zaleca podczas burzy m.in. niezatrzymywanie się pod drzewami, zabezpieczenie okien i drzwi, pozostanie w domu, unikanie otwartych przestrzeni, czy nieparkowanie w pobliżu drzew.

