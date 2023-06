Samoloty zderzyły się na płycie lotniska. Do sieci trafiło nagranie

Jak relacjonuje telewizja CNN, do zdarzenia doszło w piątkowy wieczór, 16 czerwca, na płycie portu lotniczego Logan koło Bostonu w stanie Massachusetts.

Fatalny błąd pilota w trakcie kołowania

Samolot linii United Airlines szykował się do odlotu do Newark w stanie New Jersey. W trakcie kołowania pilot popełnił błąd – uderzył skrzydłem w ogon samolotu linii Delta.

Na pokładzie drugiej z maszyn także znajdowali się pasażerowie, którzy oczekiwali na lot do Detroit w stanie Michigan. Do sieci trafiło nagranie, na którym zarejestrowano moment uderzenia. Na szczęście, jego siła nie była duża.

Jeden z pasażerów: Jakby krótkie trzęsienie ziemi

Wśród pasażerów staranowanego samolotu, który zaczął się kołysać, wybuchło spore zamieszanie. Kilka minut później na płycie lotniska pojawiły się służby ratunkowe, które ewakuowały pasażerów.

– Nie było od razu jasne, co to spowodowało, chociaż wydawało się, jakby to było krótkie trzęsienie ziemi – zrelacjonował w rozmowie z CNN jeden z pasażerów.

Oba samolotu zostały odholowane w celu sprawdzenia ich stanu technicznego. Pasażerom obu linii zmieniono rezerwacje na kolejne loty, dzięki czemu jeszcze w piątek zdołali opuścić Boston.

Oświadczenia ws. incydentu na Okęciu

Przypomnijmy, że również w ubiegły piątek doszło do incydentu na lotnisku w Warszawie. Samolot, na pokładzie którego znajdowała się delegacja władz Republiki Południowej Afryki, nie został dopuszczony do lotu.

Maszyna wystartowała z kilkudziesięciogodzinnym opóźnieniem. Oświadczenia w tej sprawie wydały Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Straż Graniczna.





