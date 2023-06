Eksplozja w centrum Paryża. Rząd prosi o unikanie 5. dzielnicy

Dwie osoby zginęły, cztery są w ciężkim stanie, a łącznie 29 zostało rannych w wyniku wybuchu w centrum Paryża. Jak informują władzę, nie jest to bilans ostateczny. Nadal trwają przeszukiwania gruzów zawalonych budynków.

„Mieszkańcy 5. dzielnicy, miała właśnie miejsce eksplozja gazu na Place Alphonse-Leveran, w regionie Val-de-Grâce. Palą się budynki. Pozostańcie w bezpiecznej odległości, aby umożliwiść strażakom interwecję” – napisał na Twitterze zastępca burmistrza Paryża Edouard Civel.

Wybuch w centrum Paryża

Do eksplozji doszło w środę o godzinie 16.55 w paryskiej szkole mody Paris American Academy przy ulicy Saint-Jacques 277 w 5. dzielnicy. Najpewniej doszło do wybuchu gazu. Na miejscu pracuje 270 strażaków.

– Nadal prowadzone są operacje. Wybuch natychmiast doprowadził do pożaru, którym zajęli się paryscy strażacy. Dwa sąsiednie budynki zostały ewakuowane po destabilizacji spowodowanej eksplozją. Okna zostały wysadzone – informuje szef paryskiej policji Laurent Nunez. Miejsce zostało także sprawdzone przez policyjne psy.

Świadkowie czuli zapach gazu

Paryska straż pożarna informuje, że zawaliły się dwa budynki. Według świadka na miejscu wyczuwalny był zapach gazu. – Poczułem zapach gazu, a dwie minuty później nastąpił ogromny wstrząs. Zobaczyłem jak kula ognia wypadła z budynku – relacjonuje gazecie Le Figaro.

Prokuratura wszczęła śledztwo

Paryska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego doprowadzenia do eksplozji spowodowanego naruszeniem obowiązku zachowania wystarczającej ostrożności i zasad bezpieczeństwa.

– Musimy ustalić, czy doszło do naruszenia przepisów czy do indywidualnej lekkomyślności. Kierunek, w którym obrane zostało śledztwo wynika z naszych wstępnych ustaleń, że eksplozja pochodziła z budynku. Słyszany wybuch nie wskazywał na nic, co mogłoby doprowadzić do eksplozji – mówi paryska prokurator Laure Beccau.

Powołano sztab kryzysowy

Obecni na miejscu dziennikarze relacjonują, że ludzie z ewakuowanych budynków przenoszą się do swoich bliskich. Dla potrzebujących otwarty został ratusz. Zwołano także sztab kryzysowy, o czym poinformował zastępca burmistrzyni Paryża Emmanuel Grégoire.

„Moje myśli kieruję do ofiar i ich bliskich oraz do służb bezpieczeństwa i ratownictwa będących na miejscu” – napisał na Twitterze polityk.

