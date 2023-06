Rosyjski samolot rządowy leci do Stanów Zjednoczonych. Są nieoficjalne ustalenia

Flightradar24 to najpopularniejsza na świecie aplikacja, która służy do śledzenia do lotów na całym świecie.

Rosyjski Ił-96 wystartował w kierunku stolicy USA

We wtorek, 27 czerwca, pojawiły się doniesienia o samolocie, który wywołał ogromne zainteresowanie na całym świecie. Chodzi o rosyjski samolot Ił-96, który należy do Specjalnego Pułku Lotniczego i jest wykorzystywany do przewozu władz Rosji.

Maszyna wystartowała ok. godz. 8:30 z lotniska Wnukowo w pobliżu Moskwy i skierowała się do Waszyngtonu. Ominęła przestrzeń powietrzną Unii Europejskiej i poprzez Morze Norweskie znalazła się nad Atlantykiem.

Warto zwrócić uwagę, że ok. południa rosyjski Ił-96 wielokrotnie znikał z radarów, gdy znajdował się nad wspomnianym morzem.

Ił-96 leci po rosyjskich dyplomatów?

Nie poinformowano oficjalnie, kto znajduje się na pokładzie samolotu oraz w jakim celu odbywa się lot do stolicy Stanów Zjednoczonych. W rosyjskich mediach nie pojawiły się żadne doniesienia, aby którykolwiek przedstawiciel władz Rosji wybierał się na rozmowy z Amerykanami.

Jednak jak wynika z ustaleń białoruskiego, niezależnego od reżimu Łukaszenki portalu Nexta, Ił-96 ma lecieć po rosyjskich dyplomatów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji miało zastrzec, że nie zostali oni wydaleni przez amerykańskie władze.

Przypomnijmy, że Flightradar24 cieszył się ogromnym zainteresowaniem internautów w ubiegły weekend, gdy miał miejsce nieudany pucz Jewgienija Prigożyna. Z danych aplikacji wynikało, że pucz wywołał panikę wśród rosyjskich elit.

