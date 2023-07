Strzelanina na lotnisku w Kiszyniowie. Mężczyzna się zabarykadował

Na terenie terminala lotniskowego w Kiszynowie doszło do strzelaniny – poinformował portal newsmaker.md. Do stolicy Mołdawii z Turcji przyleciał obcokrajowiec, któremu odmówiono wcześniej wjazdu do Mołdawii, ponieważ znajdował się w wykazie osób z zakazem wjazdu. Kiedy mężczyznę eskortowano do strefy, gdzie miał czekać na lot powrotny, wówczas chwycił broń funkcjonariusza straży granicznej i zaczął strzelać.

Strzelanina na lotnisku w Kiszyniowie. Dwie osoby nie żyją

Sprawa miał się zabarykadować w jednym z pomieszczeń. Na miejscu zdarzenia pojawiła się policja. Personel i pasażerowie zostali błyskawicznie ewakuowani. Z lotniska w stolicy Mołdawii odwołano wszystkie starty i lądowania. Ostatecznie strzelec został zatrzymany. Odniósł obrażenia i otrzymał pomoc medyczną. Mołdawskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało, że zginęły co najmniej dwie osoby.

Po niecałych dwóch godzinach od zajścia podjęto działania, które mają na celu przywrócenie normalnej sytuacji na lotnisku w Kiszyniowie. Premier Dorin Recean ujawnił, że sprawcą strzelaniny jest 43-letni obywatel Tadżykistanu, który nie otrzymał pozwolenia na wjazd do Mołdawii ze względów bezpieczeństwa. Szef mołdawskiego rządu dodał również, że ranny został jeden z pasażerów, któremu udzielono pomocy medycznej.

Strzały w stolicy Mołdawii. Instytucje państwowe podniesione w stan podwyższonej gotowości

Kondolencje rodzinom ofiar złożyła prezydent Mołdawii. Maia Sandu wyjaśniła, że ofiarami napastnika byli funkcjonariusz straży granicznej oraz funkcjonariusz ochrony lotniska. Prezydent Mołdawii podkreśliła, że instytucje państwowe zostały postawione w stan podwyższonej gotowości. W całym kraju zmobilizowano policję i organy ścigania.

