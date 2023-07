W USA odkryto nowy gatunek krocionoga. „Głowa w stylu Predatora”

Krocionogi to stawonogi z gromady wijów. Jak sama nazwa wskazuje, posiadają liczne odnóża, zwane potocznie nogami.

Kilka słów o krocionogach

Mają wydłużone, walcowate ciało, pokryte twardym pancerzem. W zależności od gatunku, ich długość waha się zazwyczaj od 2 cm do blisko pół metra. Na świecie występuje ok. 12 tys. gatunków krocionogów, z czego prawie 100 w Polsce.

Krocionogi żyją przede wszystkim w wierzchnich warstwach gleby. Można je spotkać zarówno w lasach czy parkach, jak i w pobliżu domów. W związku z tym, że lubią dużą wilgotność, chowają się zazwyczaj pod np. kamieniami i liśćmi lub przedostają do piwnic.

Ich pożywienie stanowi przede wszystkim detrytus, czyli martwa materia organiczna, złożona z martwych szczątków roślin i zwierząt. Tym samym pełnią istotną rolę w ekosystemie.

W USA odkryto nieznany gatunek krocionoga

Jak donosi czasopismo naukowe „ZooKeys”, w Kalifornii odkryto właśnie kolejny gatunek krocionoga. Nadano mu nazwę „Illacme socal”.

Historia odkrycia rozpoczęła się w 2018 r., gdy dwóch przyrodników – Cedric Lee i James Bailey – natrafiło w rezerwacie Whiting Ranch Wilderness Park na wija, którego nigdy wcześniej nie widzieli.

Poinformowali o tym w serwisie społecznościowym „iNaturalist”, który służy do wymiany informacji między naukowcami i pasjonatami.

Testy DNA potwierdziły przypuszczenia

W 2022 r. archiwalnym wpisem zainteresował się entomolog Paul E. Marek z uniwersytetu Virginia Tech. Podczas odwiedzin swojej rodziny w Kalifornii wybrał się do wspomnianego rezerwatu, gdzie udało mu się odnaleźć tajemniczego krocionoga.

Naukowiec włożył znalezisko do fiolki. Po powrocie do domu poddał je licznym badaniom w uczelnianym laboratorium, w tym testom DNA. Wykazały one, że to rzeczywiście nieznany dotąd gatunek krocionoga.

„Uzębiona głowa w stylu Predatora”

Dlaczego informacja o odkryciu wzbudziła zainteresowanie wśród mediów na całym świecie? Wszystko za sprawą „przerażającego” wyglądu nowo odkrytego gatunku.

„Ma 486 odnóży i uzębioną głowę w stylu Predatora” – donosi na Twitterze czasopismo „ZooKeys”. Należy jednak zaznaczyć, że można to dostrzec jedynie pod mikroskopem – „Illacme socal” ma zaledwie 20 mm długości 0,5 mm szerokości.

