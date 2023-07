Strzelanina na południu Niemiec. Trzy osoby zginęły, dwie zostały ranne

Do zdarzenia doszło w piątkowy wieczór, 28 lipca, w Langweid am Lech niedaleko Augsburga w Bawarii. To niewielka miejscowość, która liczy ok. 7,5 tys. mieszkańców.

64-latek zastrzelił troje sąsiadów

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń organów ścigania, ok. godz. 19:15 sprawca otworzył ogień do trojga swoich sąsiadów, z którymi zamieszkiwał w kamienicy przy Schubertstrasse.

Ofiary to dwie kobiety w wieku 49 i 72 lat oraz mężczyzna w wieku 52 lat. Niestety, cała trójka poniosła śmierć na miejscu. Nie ujawniono, czy do zbrodni doszło w jednym mieszkaniu.

„Podejrzany i trzy osoby, które zginęły, to sąsiedzi mieszkający w tym samym budynku mieszkalnym. Według wstępnych ustaleń czyn poprzedził sąsiedzki spór (...) Mówimy tylko o tym, że trzy ofiary zginęły w kamienicy i nie chcemy wchodzić w szczegóły” – czytamy w oświadczeniu lokalnej policji.

Dwie osoby zostały postrzelone w kolejnym budynku

Następnie 64-latek udał się do budynku mieszkalnego, który znajdował się kilkaset metrów dalej przy Hochvogelstrasse. Tam oddał strzały do dwóch kolejnych osób: 32-letniej kobiety oraz 44-letniego mężczyzny.

Na szczęście, obie ofiary przeżyły. Przebywają obecnie w szpitalu, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Według policji podejrzany i pokrzywdzeni również się znali.

64-latek nie stawiał oporu przy zatrzymaniu

Okoliczni mieszkańcy zaalarmowani policję już po oddaniu pierwszych strzałów. W rejon zdarzenia został skierowany także policyjny śmigłowiec.

64-latek prawdopodobnie zamierzał uciec. Został zatrzymany we własnym samochodzie. „Dał się aresztować bez oporu” – uzupełnia policja.

