Książę Harry opowiedział o swojej traumie. „Nikt nie mógł naprawdę pomóc”

W serwisie streamingowym Netflix pojawił się kolejny serial stworzony we współpracy z księciem Harrym. „Heart of Invictus” to produkcja opowiadająca o rannych żołnierzach, którzy wzięli udział w organizowanych przez księcia w 2014 roku Igrzyskach Niezwyciężonych.

Trauma po misjach w Afganistanie

Książę Harry jest producentem i jednym z bohaterów nowego serialu. W drugim odcinku opowiedział o swoich doświadczeniach wojennych i podzielił się z odbiorcami prywatną historią związaną ze zdrowiem psychicznym. Mężczyzna przyznał, że po powrocie z misji zmagał się z bólem i nie radził sobie ze swoimi emocjami.

facebook

– Nie miałem takiej struktury wsparcia, tej sieci ani porad ekspertów, które pozwoliłyby mi określić, co się ze mną właściwie dzieje – przyznał przed kamerami. – Największą trudnością było dla mnie to, że nikt w moim otoczeniu nie mógł naprawdę pomóc – kontynuował opowieść.

Książę Sussexu o śmierci Diany: Stłumiłem to

Książę Harry przekazał, że jego problemy miały związek z tragiczną śmiercią księżnej Diany, która w 1997 roku poruszyła ludzi z całego świata. – Utrata mamy w tak młodym wieku, trauma, której doświadczyłem, nigdy tak naprawdę nie zdawałem sobie z tego sprawy – przyznał książę. – Nie poruszano tego tematu. Tak naprawdę nie rozmawiałem o tym. I stłumiłem to, jak zrobiłaby to większość młodych ludzi – kontynuował syn króla Karola III.

Mężczyzna opowiedział o swoim samopoczuciu po powrocie do domu w 2008 oraz 2013 roku. „Wszystko zamarło, odbijałem się od ścian. Nie wiedziałem, co się dzieje” – relacjonował. Zapewnił jednak, że teraz czuje się dobrze i „nie jest odrętwiały”.

Nowy serial księcia Harry'ego

Książę Harry pojawił się na premierze swojego serialu w San Diego. Podczas niespodziewanej przemowy podziękował publiczności. – Wszyscy służycie, niezależnie od tego, czy jesteście tymi, którzy noszą mundury, czy jesteście współmałżonkami, czy też jesteście dziećmi, które przewożą po całym kraju – zwrócił się do zebranych.

twitterCzytaj też:

„Rozmowy pokojowe” na linii książę Harry – król Karol III. Warunek ma dotyczyć Meghan MarkleCzytaj też:

Harry chciał zatrzymać pierścionek Diany? William miał zupełnie inny plan