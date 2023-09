Skandal w hiszpańskim miasteczku. Do sieci trafiły wygenerowane przez AI nagie zdjęcia nastolatek

BBC wyjaśnia, że do wygenerowania obrazu wykorzystano zdjęcia w pełni ubranych dziewcząt. Wiele z nich pobrano z ich własnych kont w mediach społecznościowych. Następnie fotografie zostały przetworzone przez aplikację bazującą na sztucznej inteligencji, która wygenerowała obraz bez ubrania.

Nastolatki ofiarami sztucznej inteligencji

Do tej pory ofiarami aplikacji padło 28 dziewcząt w wieku od 11 do 17 lat. To mieszkanki miasteczka Almendralejo i pobliskiej okolicy. – Pewnego dnia moja córka wyszła ze szkoły i powiedziała: "Mamo, krążą zdjęcia, na których jestem topless” – relacjonowała w rozmowie z BBC María Blanco Rayo, matka 14-latki.

Kobieta zapytała córkę, czy kiedykolwiek zrobiła sobie nagie zdjęcia. Ta jednak zaprzeczyła i wskazała, że to "fałszywe zdjęcia dziewcząt, które obecnie często powstają. – W mojej klasie jest też wiele innych dziewcząt, którym się to przytrafiło – powiedziała córka Marii Blanco Rayo.

Kobieta poinformowała, że rodzice dziewcząt, które padły ofiarami aplikacji, utworzyli grupę wsparcia. Blanco Rayo przekazała, że jej córka dobrze znosi zaistniałą sytuację, ale niektóre dziewczynki „nawet nie wychodzą z domu”.

11 chłopców w kręgu podejrzanych

Dochodzenie w tej sprawie prowadzi policja. Jak informuje BBC, zidentyfikowano już co najmniej 11 chłopców zaangażowanych w tworzenie zdjęć lub ich rozpowszechnianie za pośrednictwem aplikacji WhatsApp i Telegram. Śledczy badają także doniesienia o tym, że od jednej z dziewcząt próbowano wyłudzić pieniądze, wykorzystując jej fałszywy wizerunek.

Podejrzani to osoby w wieku od 12 do 14 lat. BBC wskazuje, że hiszpańskie prawo nie reguluje szczegółowo tworzenia obrazów o charakterze seksualnym z udziałem osób dorosłych, chociaż tworzenie takich materiałów z wykorzystaniem nieletnich można uznać za pornografię dziecięcą.

Innym możliwym zarzutem, który mógłby zostać postawiony w tej sprawie, byłoby naruszenie przepisów dotyczących prywatności. W Hiszpanii nieletni mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej dopiero od 14. roku życia.

Czytaj też:

Pisarze uderzają w ChatGPT. Jest pozew zbiorowy przeciwko OpenAICzytaj też:

Sztuczna inteligencja po polsku. Z technologii AI korzysta co siódma firma