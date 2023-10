Izrael wezwał Palestyńczyków od ewakuacji w ciągu 24 godzin

Izraelskie wojsko poinformowało ONZ w czwartek tuż przed północą czasu lokalnego, że „cała ludność Gazy na północ od strumienia Wadi Gaza powinna przenieść się do południowej Gazy w ciągu najbliższych 24 godzin” – przekazał rzecznik Sekretarza Generalnego ONZ Stephane Dujarric. Przedstawiciel organizacji oświadczył, że przeprowadzenie ewakuacji jest „niemożliwe” bez doprowadzenia do „dewastujących konsekwencji humanitarnych”.

Izraelska armia wezwała do ewakuacji z północnej Strefy Gazy

Ewakuacją objętych miałoby być około 1,1 miliona osób. „Ten sam rozkaz dotyczył całego personelu ONZ oraz osób chronionych w obiektach ONZ, w tym w szkołach, ośrodkach zdrowia i klinikach” – przekazano. ONZ „zdecydowanie wezwało do uchylenia takiego zarządzenia, jeśli zostanie potwierdzone, aby uniknąć sytuacji, która mogłaby przekształcić to, co i tak jest już tragedią, w katastrofalną sytuację”.

„Organizacja terrorystyczna Hamas rozpoczęła wojnę przeciw Izraelowi i Gaza City jest obszarem, na którym mają miejsce działania wojskowe. Ewakuujcie się dla własnego bezpieczeństwa” – wezwała izraelska armia w apelu do mieszkańców Strefy Gazy.

Zapowiedź „znaczących działań”

Wezwanie do ewakuacji potwierdził w serwisie społecznościowym X rzecznik izraelskiej armii. „IDF wzywa wszystkich mieszkańców miasta Gaza do ewakuacji swoich domów, przeniesienia się na południe w celu zapewnienia im ochrony i osiedlenia się na obszarze na południe od rzeki Gazy” – napisał, dodając że „powrót do miasta Gaza będzie możliwy dopiero po otrzymaniu powiadomienia”. Zapowiedział też, że „w nadchodzących dniach IDF będzie w dalszym ciągu prowadzić znaczące działania” na tym obszarze.

Jak informuje CNN, Izrael zgromadził ponad 300 000 rezerwistów wzdłuż swojej południowej granicy ze Strefą Gazy, ale nie potwierdził, czy planuje zintensyfikowaną operację wojskową.

Tymczasem Izrael kontynuuje oblężenie i bombardowania w odpowiedzi na ataki Hamasu, w których zginęło ponad 1200 osób. Strefa Gazy została objęta całkowitą blokadą – odcięte zostały tam dostawy żywności, prądu, paliwa i wody.

