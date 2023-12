Strzelanina w szkole w Briańsku. Dramatyczne nagranie trafiło do sieci

Jak donosi niezależny rosyjski kanał informacyjny Meduza, strzelanina miała miejsce w szkole numer 5 w Briańsku. Z dostępnych informacji wynika, że napastniczką byłą jedna z nastoletnich uczennic, która przyniosła do szkoły strzelbę swojego ojca pełniącego służbę wojskową. Media informują, że dziewczyna weszła na lekcję biologii i postrzeliła pięć osób, po czym odebrała sobie życie.

Lokalny odział rosyjskiego MSW potwierdził, że w strzelaninie zginęły dwie osoby w tym nastolatka, która dokonała ataku.

„Nastolatka była ofiarą znęcania się od szkoły podstawowej. Na jednym z kanałów w mediach społecznościowych zasugerowano, że mogła być to jedna z przyczyn tego, co się stało, biorąc pod uwagę, że uczennica strzelała do chłopców” – przekazał portal Meduza.

