Poseł dostał zawału podczas wystąpienia. Nie żyje. Chwilę wcześniej mówił o „gniewie Allaha”

Nie żyje 54-letni turecki poseł Hasan Bitmez z opozycyjnej partii Szczęście (Saadet). Polityk zmarł w szpitalu miejskim w Ankarze dwa dni po zawale serca, którego doznał podczas Zgromadzenia Narodowego. Od początku jego stan określany był jako poważnie zagrożony.

Podczas transmisji na oficjalnej stronie tureckiego parlamentu widać było, jak zaraz po wystąpieniu polityk upada na ziemię i traci przytomność. Chwilę wcześniej kierował on swoje słowa w stronę Izraela. – Nie unikniecie gniewu Allaha! – grzmiał z mównicy.

Poseł krytykował Izrael i tureckie władze

W większości przemówienia krytykował rządzącą partię prezydenta Recepa Erdoğana za nadal trwający handel z Izraelem pomimo ostrej krytyki tureckiego rządu względem działań Izraela w Strefie Gazy. W swoich wypowiedział prezydent Turcji to właśnie Izrael określił „państwem terrorystycznym”, podczas gdy Hamas, który rozpoczął wojnę, nie jest oficjalnie za organizację terrorystyczną uważany.

– Pozwalając statkom płynąć do Izraela i nazywając to bezwstydnie handlem, jesteś wspólnikiem Izraela – stwierdził z przemówieniu Bitmez. Za nim stał wniesiony przez niego transparent z napisem: „Morderca: Izrael; Współpracownik: AKP (red. partia Erdoğana). – Macie krew Palestyńczyków na rękach, jesteście współpracownikami. Przyczyniacie się do każdej bomby, którą Izrael zrzuca na Gazę – mówił w kierunku rządu.

Ostatnim co powiedział, zanim runął na ziemię, było: „Pozdrawiam was wszystkich”. Pozostali parlamentarzyści rzucili się na pomoc, reanimowali go. Od wtorku leżał w szpitalu, jego życie podtrzymywały maszyny. Informację o śmierci posła przekazał w czwartek minister zdrowia Fahrettin Koca.

Kim był Hasan Bitmez?

54-letni Hasan Bitmez był absolwentem Uniwersytetu Al Azhar w Kairze. Przez lata przewodził Centrum Badań nad Unią Islamską, wcześniej pracował dla islamskich organizacji pozarządowych. Był żonaty, miał jedno dziecko.

