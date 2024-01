Wybuchy w Iranie. Dziesiątki ofiar śmiertelnych, ponad setka rannych

W pobliżu grobu irańskiego generała Kasema Sulejmaniego doszło do „ataku terrorystycznego”. Dwie eksplozje doprowadziły do śmierci co najmniej 73 osób, a kolejne 171 zostało rannych – informują krajowe media.

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 3 stycznia w mieście Kerman w Iranie. Atak miał miejsce w pobliżu cmentarza, na którym odbywały się uroczystości związane z czwartą rocznicą śmierci irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Iran. Ofiary i ranni po dwóch eksplozjach Jak przekazała irańska agencja informacyjna Tasnim, do pierwszej eksplozji doszło o godzinie 15:04 czasu lokalnego, kiedy uczestnicy obchodów gromadzili się na drodze prowadzącej w stronę miejsca pochówku wojskowego. Kolejny wybuch nastąpił trzynaście minut później. Jak przekazał Reuters, krajowe media informują o co najmniej 73 ofiarach śmiertelnych i ponad 170 osobach rannych. Przedstawiając dane powołują się na oświadczenie rzecznika irańskich służb ratunkowych Babaka Jektaparasta. „Atak terrorystyczny” w rocznicę śmierci Solejmaniego „Władze prowincji określiły incydent jako atak terrorystyczny” – poinformowała Tasnim, przytaczając wypowiedź zastępcy gubernatora Kerman Rahmana Jalaliego. Reporter Tasnim ustalił, że źródłem eksplozji mogły być dwie walizki wypełnione materiałami wybuchowymi, które sprawca lub sprawcy zamachu mieli zdetonować przy użyciu pilotów. Dziennik „Nournews” podał z kolei, że „na drodze prowadzącej na cmentarz eksplodowało kilka kanistrów z gazem”. Generał Sulejmani został zabity 3 stycznia 2020 roku. Zginął w Bagdadzie, w wyniku ataku amerykańskiego drona. Rozkaz uśmiercenia najważniejszego generała Iranu wydał ówczesny prezydent USA. „Prezydent Donald Trump autoryzował atak w pobliżu Międzynarodowego Portu Lotniczego w Bagdadzie, w wyniku którego zginął generał Kasem Sulejmani, dowódca elitarnej jednostki Al Kuds, działającej w ramach Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i jeden z dowódców irackiej milicji Abu Mahdi al-Muhandis” – potwierdził Pentagon 3 stycznia 2021 r. Czytaj też:

