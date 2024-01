Nowy burmistrz Kolumbii zażądał egzorcyzmów. „Wejście wiąże się z ryzykiem”

Dumek Turbay Paz poprosił Kościół katolicki o odprawienie egzorcyzmów w biurze Palacio de la Aduana, głównej siedzibie dystryktu. Wcześniej zasiadał tam ustępujący burmistrz William Dau, polityczny i sądowy rywal obecnego burmistrza.

Turbay Paz wypowiedział się o nim jednoznacznie.

– Po rządach osoby zgubnej dla miasta, złego człowieka, pełnego nienawiści, człowieka, który z pewnością nie wyznaje religii katolickiej ani chrześcijańskiej, wejście do urzędu wiąże się z dużym ryzykiem – wyjaśnił.

Egzorcyzmy po poprzedniku. Polityk wzywał do pojednania

– Nie ma możliwości, abym wszedł do tego biura, w którym był demon. Dlatego proszę Kościół katolicki, i mówię to poważnie, o odprawienie egzorcyzmów – powiedział Turbay Paz z Pałacu Proklamacji, zastępczej siedzi by Biura Gubernatora departamentu Bolivar, gdzie przedstawił swój gabinet.

– Na razie będę pracował tutaj, w Pałacu Proklamacji, poprosiłem już gubernatora Aranę o pozwolenie –dodał burmistrz.

Burmistrz czekał na interwencję kościoła, aby "oczyścić" atmosferę starego budynku urzędu, zanim zasiądzie w swoim oficjalnym biurze.

Co ciekawe, po zwycięstwie w wyborach 29 października Turbay Paz podkreślił potrzebę jedności i pojednania.

– Przewróćmy stronę i zjednoczmy się, aby iść do przodu. Nie zrobię tego sam, potrzebujemy wszystkich, aby nasze miasto odzyskało blask. Będę rządził w imieniu wszystkich, bez nienawiści i urazy –zadeklarował obecny burmistrz stolicy departamentu Bolívar.

W piątek 29 grudnia Dau odmówił udziału w przekazaniu pałeczki następcy, symbolicznym wydarzeniu protokolarnym w Kartagenie. Argumentował, że Dumek Turbay był rzekomo skorumpowany, gdy pełnił urząd gubernatora.

