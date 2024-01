Ujawniono notatkę sekretarza królowej Elżbiety. Opisał jej ostatnie chwile

Elżbieta II, najdłużej panująca monarchini w historii Wielkiej Brytanii, odeszła w wieku 96 lat. „Królowa zmarła spokojnie w Balmoral dziś po południu. Król i Królowa Konsorta pozostaną dziś wieczorem w Balmoral, a jutro wrócą do Londynu” – poinformował 8 września 2022 roku Pałac Buckingham.

Ostatnie chwile królowej Elżbiety

W nowej biografii króla Karola III zamieszczono notatkę prywatnego sekretarza monarchini Edwarda Younga, który opisał jej ostatnie chwile. „Bardzo spokojnie. We śnie. Odeszła. Starość. Nie była niczego świadoma. Bez bólu” – relacjonował, cytowany przez brytyjski dziennik „Daily Mail”. Zapiski urzędnika znajdują się w Archiwum Królewskim i nie zostały wcześniej upublicznione.

Jak podało BBC, Pałac Buckingham odmówił komentowania „nieautoryzowanej” biografii autorstwa Roberta Hardmana. W książce poinformowano między innymi, że 8 września Karol i jego żona Camilla spędzili z królową godzinę na osobności. Następnie przyszły monarcha miał udać się na grzyby, żeby „oczyścić głowę” i wtedy dowiedzieć się o śmierci matki.

Nowa biografia Karola III

Przy łóżku królowej znaleziono czerwone pudełko z dokumentami, wśród których znajdowały się dwa zapieczętowane listy. Adresatem jednego z nich był Karol, a drugiego – Edward. Elżbieta II miała w nich wskazać osoby, które należy odznaczyć Orderem Zasługi za wyjątkowo zasłużoną służbę. „Nawet na łożu śmierci była praca do wykonania. I zrobiła to” – napisał autor biografii, cytowany przez Daily Mail.

Kilka godzin przed śmiercią królowej Karol zadzwonił do swoich synów i wezwał ich do Balmoral w związku z nagłym pogorszeniem jej stanu zdrowia. Żaden z nich nie zdążył dotrzeć do posiadłości, w związku z czym syn zmarłej chciał przekazać im wiadomość telefonicznie. Nie udało mu się jednak skontaktować z księciem Harrym, który znajdował się już w helikopterze.

Czytaj też:

To koniec pewnej epoki dla całego świata. „Pierwsza taka sytuacja w historii”Czytaj też:

Król Karol III szykuje prezent dla Kate Middleton? Księżna Walii może otrzymać zaszczytny tytuł