Największe ćwiczenia NATO od lat. „Będą wyraźną demonstracją jedności, siły i determinacji”

Komitet Wojskowy NATO zakończył w czwartek 18 stycznia dwudniowe posiedzenie. Szefowie obrony państw Paktu Północnoatlantyckiego wraz ze Szwecją omówili na nim plany obronne uzgodnione na szczycie w Wilnie. Naczelny dowódca połączonych sił zbrojnych NATO w Europie generał Christopher Cavoli przedstawił aktualne informacje na temat operacji Sojuszniczego Dowództwa Operacji i nadchodzących działań szkoleniowych.

Gen. Cavoli: Pierwszy raz od 30 lat mamy strategię – odstraszania i obrony obszaru euroatlantyckiego

Głównodowodzący połączonych sił zbrojnych Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie przypomniał o tym, że „zeszłego lata szefowie państw i rządów NATO zatwierdzili plany regionalne i dali zielone światło do kontynuowania wszystkich aspektów modernizacji systemu obrony zbiorowej”. Gen. Cavoli mówił, że Pakt Północnoatlantycki „po raz pierwszy od 30 lat posiada strategię – odstraszania i obrony obszaru euroatlantyckiego – oraz plany dostosowania NATO do celów zbiorowej obrony terytorialnej”.

– Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji naszych planów. Oznacza to upewnienie się, że dysponujemy odpowiednimi siłami i rozwiązaniami w zakresie dowodzenia i kontroli oraz możliwościami, których wymagają nasze plany. Musimy również przećwiczyć i udoskonalić nasze plany poprzez rygorystyczne szkolenia i ćwiczenia – podkreślał naczelny dowódca połączonych sił zbrojnych Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie.

Steadfast Defender 2024. Największe ćwiczenia NATO od lat ruszają w przyszłym tygodniu

Gen. Cavoli ogłosił w związku tym ćwiczenia Steadfast Defender 2024. Rozpoczną się one w przyszłym tygodniu i potrwają do maja. Będą największymi ćwiczeniami NATO od dziesięcioleci, w których weźmie udział około 90 000 żołnierzy ze wszystkich 31 państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego oraz Szwecji.

– NATO zademonstruje swoją zdolność do wzmocnienia obszaru euroatlantyckiego, przerzucając przez Atlantyk siły z Ameryki Północnej. Wzmocnienie to nastąpi podczas symulowanego scenariusza wschodzącego konfliktu z niemal równorzędnym przeciwnikiem. Steadfast Defender 2024 będzie wyraźną demonstracją naszej jedności, siły i determinacji, by chronić się nawzajem, nasze wartości i porządek międzynarodowy oparty na zasadach – podsumował amerykański generał.

