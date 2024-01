UE rozważa kolejny pakiet sankcji na Rosję. Data zatwierdzenia ma być symboliczna

Za niewiele ponad miesiąc miną dwa lata od rozpoczęcia przez Rosję napaści na Ukrainę. Przypomnijmy, że doszło do tego 24 lutego 2022 r.

Nowy pakiet sankcji w drugą rocznicę wybuchu wojny?

W piątek, 19 stycznia, agencja Bloomberga podała, że władze Unii Europejskiej prowadzą obecnie dyskusję w sprawie nałożenia 13. już pakietu sankcji na Rosję.

Miałby on obejmować dalsze ograniczenia handlowe, a także przeciwdziałać obchodzeniu przez Rosję dotychczas nałożonych sankcji. Ten proceder odbywa się nie tylko za pośrednictwem krajów trzecich, ale także przedsiębiorstw zarejestrowanych w krajach Unii Europejskiej.

Z ustaleń agencji wynika, że – jeśli inicjatywa zakończy się sukcesem – pakiet miałby zostać zatwierdzony dokładnie w drugą rocznicę wybuchu wojny. Miałoby to stanowić szczególny gest solidarności z Ukrainą.

Osiągnięcie porozumienia we wskazanym terminie nie będzie łatwe. Do 24 lutego pozostało pięć tygodni. Negocjacje w sprawie niemal każdego z dotychczasowych pakietów sankcji trwały zazwyczaj znacznie dłużej.

Rosja odbudowuje swoją armię

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba wezwał niedawno kraje Zachodu do działań, które ograniczą zdolności Rosji w zakresie produkcji broni. Kułeba alarmował, że mimo sankcji Rosja wciąż pozyskuje zachodnie komponenty.

Niestety, mimo problemów gospodarczych Rosja konsekwentnie odbudowuje swoje zdolności ofensywne. Zakłady zbrojeniowe w tym kraju pracują przez całą dobę.

Co gorsza, pod koniec roku Władimir Putin podpisał dekret, na mocy którego liczebność rosyjskiej armii zostanie zwiększona o ok. 170 tys. żołnierzy. Oznacza to wzrost o ok. 15 proc. w stosunku do obecnej liczebności.

Czytaj też:

Radzieckie samoloty albo puste niebo. Syberyjskie linie lotnicze z nietypową prośbąCzytaj też:

Zakłócenia GPS w Polsce i Szwecji. Raport ISW wskazuje prawdopodobną przyczynę